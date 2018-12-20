США заявили, что после вывода войск продолжат "давить" на Сирию и Иран

Даже после вывода своих войск из Сирии США намерены продолжить давление на Дамаск и Тегеран. Об этом заявил представитель американской администрации.

— Мы продолжим активно использовать широкие инструменты, доступные всем нашим учреждениям, чтобы пытаться влиять на поведение режима (президента Сирии Башара) Асада и его иранских помощников, — цитирует РИА "Новости" представителя администрации.

Кроме того, он подчеркнул, что контртеррористическая миссия США останется неизменной.

Напомним, ранее Дональд Трамп объявил, что США разгромили боевиков ИГИЛ* в Сирии, и приказал начать вывод американских войск из Арабской Республики. Пентагон уже подтвердил, что военнослужащие начали покидать страну. Мнение президента США о победе над группировкой не разделили ни в России, ни в Германии.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.