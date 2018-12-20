На Кубани завели дело против водителя маршрутки, высадившего женщину с инсультом

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На Кубани завели дело против водителя маршрутки, высадившего женщину с инсультом

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Следователи возбудили уголовное дело против водителя маршрутки в Краснодарском крае, который высадил из транспортного средства женщину, почувствовавшую себя плохо. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Дело возбуждено по статье "Оказание услуги ненадлежащего качества" (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Как сообщается, глава СУ СК РФ поручил дать правовую оценку действиям водителя.

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Сегодня утром женщине стало плохо в маршрутке номер 11. Водитель вытащил ее на асфальт и уехал. До приезда скорой она пролежала на морозе пол часа. Автор утверждает, что он должен был вместо этого отвезти её в приёмный покой! А не вытаскивать на мороз. Остановка сах. завод! __________________________________________ #типичныйтимашевск #тимашевск #typicaltimashevsk #timashevsk __________________________________________

Публикация от ТИПИЧНЫЙ ТИМАШЕВСК (@typical_timashevsk)

Ранее пользователи социальных сетей сообщили, что жительница города Тимашёвска почувствовала себя плохо в маршрутке во время движения. Позднее она была госпитализирована и сейчас находится в тяжёлом состоянии. У неё диагностировали инсульт.

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