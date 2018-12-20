Путин о ситуации с православием на Украине: Уму непостижимо

Президент России Владимир Путин раскритиковал ситуацию, которая сложилась вокруг Православной церкви на Украине. По словам российского лидера, речь идёт о прямом вмешательстве государства в дела Церкви. Президент опасается, что передел религиозной собственности в Незалежной может приобрести "кровавый характер".

— То, что сейчас происходит в православии, это просто уму непостижимо. Это прямое вмешательство государства в церковную религиозную жизнь. Такого не было никогда со времён СССР. Создали раскольническую Церковь, причём УПЦ Московского патриархата на Украине была полностью независима. Это фактически полностью независимая Церковь, они делали всё самостоятельно, единственная связь была — духовная, — отметил Путин.

По мнению российского лидера, то, что американский госсекретарь позвонил по этому вопросу в Киев и обсуждал это, — недопустимая вещь.

— Но это сигнал того, что это всё делается в преддверии предвыборной кампании и с целью продолжения разрыва между русским и украинским народами, — уточнил глава государства.

Как ранее писал Лайф, 15 декабря в Киеве был утверждён устав и выбран предстоятель новой "автокефальной" Церкви. При этом независимость её будет формальной, так как все важные вопросы она сможет решать только через Константинополь. Сообщалось, что своего патриарха у Церкви не будет — её возглавил митрополит Епифаний.