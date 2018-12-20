Полки в новых плацкартах могут сделать длиннее

В РЖД рассказали, что рассматривают несколько вариантов модернизированных вагонов.

Представители "Российских железных дорог" обсуждают с создателями новых плацкартных вагонов несколько вариантов их дизайна, сообщила заместитель главы Федеральной пассажирской компании Марина Жегулина.

— В новом варианте вагона мы рассматриваем несколько вариантов, в том числе некоторые концепции учитывают увеличенную длину полки, — сказала она.

Ранее сообщалось, что в обновлённом плацкарте полки будут длиннее на 30–35 мм и на 20–25 мм шире.

Как писал Лайф, образец нового вагона будет готов до конца года. Первых пассажиров в нём планируют перевезти уже в декабре 2018 — январе 2019-го. Федеральная пассажирская компания обещала, что билеты из-за модернизации не подорожают.