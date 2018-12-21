BBC World News отреагировала на проверку Роскомнадзора

Британская компания BBC World News заявила, что предоставляет аудитории информацию с соблюдением местных норм законодательства во всех странах мира, в том числе и в России. Об этом сообщает пресс-служба компании, соответствующее заявление передаёт русская служба Би-би-си.

— Пресс-служба ВВС заявила, что в России, как и во всех остальных странах мира, ВВС предоставляет аудитории независимую информацию с соблюдением всех правил и норм местного законодательства, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор начал проверку телеканала и сайта BBC World News на предмет соответствия законодательству. По мнению представителя МИД России Марии Захаровой, "давно пора". В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что к британскому медиа накопилось "много вопросов".

Как сообщал Лайф, медиарегулятор Ofcom признал канал RT виновным в нарушении правил вещания в Британии.