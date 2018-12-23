Министр финансов США опроверг слухи о скорой отставке главы ФРС

По его словам, Трамп действительно недоволен политикой Федеральной резервной системы, но не считает, что он вправе уволить её руководителя.

Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин заявил, что президент Дональд Трамп не планирует увольнять главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

По словам Мнучина, он обсудил этот вопрос с главой Белого дома и получил от него заверения в том, что информация о планируемой отставке не соответствует действительности.

— Я никогда не предлагал уволить председателя Джея Пауэлла, равно как не думаю, что у меня есть право на это, — цитирует Трампа министр в Twitter.

При этом, отметил глава Минфина, у президента накопилось много претензий к руководству ФРС.

— Я считаю увеличение процентной ставки и уменьшение портфеля ФРС совершенно ужасными в нынешнее время, особенно в свете моих важных переговоров о торговле, которые ещё продолжаются, — приводит Мнучин слова Трампа.

Как ранее писал Лайф, о возможном увольнении Джерома Пауэлла сообщил Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Напомним, 19 декабря Федеральная резервная система уже в четвёртый раз за год подняла базовую ставку. Ранее Трамп признался, что повышение ставки ФРС для него — это самая большая угроза.