"Великолепные". Илон Маск оценил российские ракетные двигатели РД-180

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"Великолепные". Илон Маск оценил российские ракетные двигатели РД-180

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Ракетный двигатель РД-180. Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Руководитель компании SpaceX Илон Маск похвалил российские ракетные двигатели РД-180, которые используются на американской ракете-носителе Atlas-5.

— Вызывает смущение, что Boeing и Lockheed нужно использовать российский двигатель на ракете Atlas, но конструкция двигателя великолепна, — написал он на своей странице в "Твиттере".

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Ещё в прошлом году сообщалось, что американское правительство выделит финансирование Илону Маску на разработку двигателей, которые бы в США заменили бы РД-180.

В сентябре этого года компания United Launch Alliance, строящая ракеты Vulcan, сообщила, что РД-180 будут заменены двигателями компании Blue Origin, принадлежащей американскому миллиардеру Джефу Безосу. Испытывать их начали ещё раньше.

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