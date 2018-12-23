"Великолепные". Илон Маск оценил российские ракетные двигатели РД-180

Руководитель компании SpaceX Илон Маск похвалил российские ракетные двигатели РД-180, которые используются на американской ракете-носителе Atlas-5.

— Вызывает смущение, что Boeing и Lockheed нужно использовать российский двигатель на ракете Atlas, но конструкция двигателя великолепна, — написал он на своей странице в "Твиттере".

Ещё в прошлом году сообщалось, что американское правительство выделит финансирование Илону Маску на разработку двигателей, которые бы в США заменили бы РД-180.

В сентябре этого года компания United Launch Alliance, строящая ракеты Vulcan, сообщила, что РД-180 будут заменены двигателями компании Blue Origin, принадлежащей американскому миллиардеру Джефу Безосу. Испытывать их начали ещё раньше.