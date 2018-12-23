Кузнецова проверяет информацию о поездке детей брянских чиновников в Турцию

По данным местных СМИ, бесплатные путёвки полагались сиротам, тяжелобольным и школьникам, находящимся в тяжёлой жизненной ситуации.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова проверяет информацию СМИ о том, что в Брянской области детей местных чиновников отправили на отдых в Турцию вместо сирот и тяжелобольных ребят.

— Появившаяся в СМИ информация тщательным образом проверяется. Направлены соответствующие запросы в ведомства, а также главе Брянской области, — говорится в сообщении аппарата в "Твиттере".

Ранее сообщалось, что в городе Клинцы в марте 50 детей за счёт благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям и детям, находящимся в тяжёлой жизненной ситуации, имени Андрея Карлова бесплатно съездили в Турцию. По утверждению местных СМИ, большинство из школьников оказались отпрысками местных чиновников, депутатов и работников силовых ведомств. Губернатор Брянской области Александр Богомаз назвал недопустимым поведение властей и пообещал наказать виновных.