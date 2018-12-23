На шахте в Соликамске полностью потушили пожар

Как ранее сообщалось, очаг возгорания располагался на глубине 362 метров. На том же уровне были и погибшие шахтёры.

В Соликамске полностью потушили пожар на строящемся стволе № 4 рудника горнорудной шахты ПАО "Уралкалий". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение оперативного штаба на месте происшествия.

— Все очаги горения ликвидированы, — говорится в сообщении.

Напомним, девять рабочих оказались заблокированными под землёй без связи на глубине порядка 362 метров. Очаг возгорания располагался на этом же уровне. Люди погибли, их тела сейчас извлекают на поверхность.

По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело, в рамках которого задержано четыре человека.