Бой-бабушка. 81-летняя пенсионерка из Забайкалья отбилась от грабителей

Преступники были уверены, что от испуга старушка тут же отдаст им всю свою пенсию, но не тут-то было.

Инцидент произошёл в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края. Двое злоумышленников разбили окно жилого дома, проникли в квартиру пожилой женщины, напали на неё и потребовали денег. Но 81-летняя хозяйка оказалась не так уж проста, сообщает пресс-служба краевого управления МВД.

— В ответ на это хозяйка закричала, что никаких денег им не отдаст, и стала их выгонять. Не ожидая такой реакции пожилой женщины, злоумышленники ретировались, оставив место совершения преступления, — рассказали в полиции.

А ранее Лайф рассказывал о продавщице из Ставрополья, изгнавшей грабителя шваброй. Нападавшему едва удалось скрыться, он от волнения даже не сразу смог открыть дверь. Вскоре его вместе с подельником задержала полиция.

Впрочем, порой постоять за себя удаётся россиянкам всех возрастов. Так, в Красноярском крае десятилетняя каратистка отбилась от преступника, который пытался её изнасиловать.