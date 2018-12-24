Бой-бабушка. 81-летняя пенсионерка из Забайкалья отбилась от грабителей

Инцидент произошёл в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края. Двое злоумышленников разбили окно жилого дома, проникли в квартиру пожилой женщины, напали на неё и потребовали денег. Но 81-летняя хозяйка оказалась не так уж проста, сообщает пресс-служба краевого управления МВД.
— В ответ на это хозяйка закричала, что никаких денег им не отдаст, и стала их выгонять. Не ожидая такой реакции пожилой женщины, злоумышленники ретировались, оставив место совершения преступления, — рассказали в полиции.
А ранее Лайф рассказывал о продавщице из Ставрополья, изгнавшей грабителя шваброй. Нападавшему едва удалось скрыться, он от волнения даже не сразу смог открыть дверь. Вскоре его вместе с подельником задержала полиция.
Впрочем, порой постоять за себя удаётся россиянкам всех возрастов. Так, в Красноярском крае десятилетняя каратистка отбилась от преступника, который пытался её изнасиловать.
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