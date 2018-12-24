Посольство РФ в Лондоне: Мэй использовала Рождество для нагнетания русофобии

Российские дипломаты удивились агрессивному содержанию традиционного праздничного послания от госпожи премьера.

Посольство России в Великобритании раскритиковало традиционную рождественскую речь британского премьера Терезы Мэй, в которой она поблагодарила военных за защиту от "российского вторжения". Дипломаты признались, что были весьма удивлены таким резким выпадом в адрес России.

Они справедливо отметили, что "у неискушённого читателя" может сложиться впечатление, что со стороны России могли иметь место какие-либо попытки нарушения воздушного пространства и территориальных вод королевства. Вот только в действительности такого никогда не было, отметили в посольстве.

— Британское Министерство обороны периодически рекламирует "перехваты" российских военных самолётов и кораблей, но каждый раз речь идёт о плановых тренировочных миссиях в международном морском или воздушном пространстве, либо о мирном проходе через Ла-Манш в соответствии с международным правом, — говорится в сообщении диппредставительства. — Остаётся сожалеть, что даже наступающее Рождество используется руководством Великобритании как повод для нагнетания антироссийских настроений.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в рождественском поздравлении отметила ключевую роль британских военных в ликвидации последствий отравления Скрипалей, в защите от "российского вторжения" и в борьбе с терроризмом.

В Москве этот тезис раскритиковали. Например, сенатор Алексей Пушков назвал слова Мэй о "вторжении России" политической шизофренией.