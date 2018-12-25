Для осмотра обрушившейся сопки в Хабаровском крае вылетел вертолёт МЧС

Вертолёт МЧС со специалистами и учёными вылетел из Хабаровска к месту, где ранее обрушилась часть сопки, сообщил РИА "Новости" представитель регионального ГУ МЧС России.
На борту воздушного судна находятся представители главка, спасатели, представители Росгидромета, ДВО РАН, а также глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов.
Напомним, часть сопки обрушилась в реку Бурея в Хабаровском крае и частично перекрыла русло реки. Ранее местные СМИ посчитали причиной схода грунта падение метеорита. Однако учёные отмечают, что наиболее вероятной причиной стал оползень.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени