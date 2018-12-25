Для осмотра обрушившейся сопки в Хабаровском крае вылетел вертолёт МЧС

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Для осмотра обрушившейся сопки в Хабаровском крае вылетел вертолёт МЧС

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Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Спасатели везут дозиметры для замеров состояния радиационного фона, также планируется отобрать пробы почвы и воздуха.

Вертолёт МЧС со специалистами и учёными вылетел из Хабаровска к месту, где ранее обрушилась часть сопки, сообщил РИА "Новости" представитель регионального ГУ МЧС России.

На борту воздушного судна находятся представители главка, спасатели, представители Росгидромета, ДВО РАН, а также глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов.

Напомним, часть сопки обрушилась в реку Бурея в Хабаровском крае и частично перекрыла русло реки. Ранее местные СМИ посчитали причиной схода грунта падение метеорита. Однако учёные отмечают, что наиболее вероятной причиной стал оползень.

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