Отец Бутиной рассказал, когда ждёт её освобождения

По словам Валерия Бутина, удачным раскладом в данной ситуации будет, если его дочь депортируют.

Валерий Бутин, отец обвиняемой в США в "работе на иностранное правительство" россиянки Марии Бутиной, рассказал журналистам, что надеется увидеть дочь на свободе в феврале 2019 года. На это ориентированы все действия адвоката девушки.

— Но как будут в действительности обстоять дела, все вопросы нужно адресовать суду, — добавил Бутин, отметив, что одобряет то, как осуществляется защита его дочери.

По словам отца, удачным раскладом в данной ситуации будет, если Марию депортируют.

Напомним, ранее Бутина признала вину в сговоре с целью нанести вред США. Отец Марии считает такое решение дочери пойти на сделку со следствием результатом длительного давления. Россиянка находится в камере 22 часа в сутки и может выходить из неё только ночью на два часа. Как писал Лайф, ранее её отказались выпустить из изолятора.