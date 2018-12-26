Американцам вернули $400 000, собранных для бездомного, но доставшихся не ему

Трогательная история, под предлогом которой собирались деньги, оказалась фальшивой.

Краудфандинговая платформа GoFundMe возместила деньги всем, кто жертвовал их для бездомного Джонни Боббита, который оказался мошенником, сообщает Associated Press.

Как ранее сообщал Лайф, американка Кейт Макклюр поведала пользователям платформы, как в октябре 2018 года она ехала на машине и у неё закончился бензин. Единственным, кто захотел ей помочь, оказался бездомный Джонни Боббит, который сам сходил на заправку и на последние 20 долларов купил топливо для девушки.

Она за это организовала сбор средств для отзывчивого мужчины, и уже к ноябрю пожертвований набралось на 260 тысяч долларов, а к началу декабря собранная сумма достигла 400 тысяч долларов, о чём сразу же сообщили мировые СМИ, описывая всевозможные планы на будущее самого богатого бездомного в мире.

Однако позже выяснилось, что из этой суммы Джонни Боббиту досталось всего 75 тысяч, остальные Кейт вместе со своим супругом потратили на новую машину и казино, за что бездомный подал на пару иск в суд. Из-за этого вскрылась правда, все узнали, что красивая история о заправке — лишь выдумка для заработка денег.

После завершения расследования представитель платформы GoFundMe, на которой собирались деньги, Бобби Уиторн заявил, что все пожертвования были возвращены отправителям, а его компания оказывает максимальное содействие полиции.