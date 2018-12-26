На Украине завершается срок действия военного положения

На Украине сегодня подходит к концу срок действия военного положения, введённого Киевом после провокации Незалежной в Керченском проливе.

Первоначально военное положение должно было распространяться на всю территорию государства и действовать 60 дней, что значило бы перенос на более поздний срок президентских выборов. Это вызвало протест почти всех политических сил страны. Быстро теряющего поддержку населения Порошенко обвинили в стремлении узурпировать власть.

В результате он был вынужден в тот же день отступить: в обращении к нации он сократил до 30 дней срок действия военного положения, чтобы оно "ни одним днём не накладывалось на избирательную кампанию". Украинский лидер вынужден был также отказаться от введения военного положения на всей территории страны, сохранив его только в областях, которые граничат с РФ и Приднестровьем.

Напомним, президент Украины Пётр Порошенко 28 ноября подписал указ о введении военного положения в десяти регионах страны на 30 дней. Такое решение было принято после инцидента 25 ноября, когда три судна ВМС Украины нарушили российскую границу вблизи Керченского пролива.