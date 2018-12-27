В Приамурье рассказали про новые случаи заражения детей гепатитом С

Сообщения начали поступать от родителей детей, которые подхватили вирус ещё пять-шесть назад.

Депутат законодательного собрания Амурской области Сергей Труш заявил, что к нему поступают новые обращения от родителей, дети которых лечились в гематологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы и заразились гепатитом С. Об этом сообщает РИА "Новости".

Труш рассказал, что накануне вечером к нему обратилась женщина, которая сообщила, что её ребёнок был заражён вирусом в 2013 году, а сегодня позвонила мама 19-летнего молодого человека, сообщившая о том, что он получил заражение в 2012 году и до сих пор ходит с диагнозом "гепатит С".

Накануне стало известно, что в Приамурье 26 детей заразились гепатитом С. Самому старшему — 14 лет, младшему — полгода. При том что последнему из-за заражения не могут пересадить костный мозг, без которого малыш не выживет, а всем другим детям, кто и так борется с онкологией, угрожает цирроз и рак печени.

Говоря об основных версиях заражения губернатор области Василий Орлов заявил, что ими является халатность врачей, многократное использование медицинских принадлежностей, в том числе перчаток.

Заведено уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на один год.