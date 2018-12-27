Украина ввела санкции против археологов за раскопки в Крыму

Киев ввёл ограничения в отношении археологов, которые вели раскопки в Крыму после его воссоединения с Россией, пишет УНН.

— Украина применяет санкции не только к политикам или бизнесменам РФ. В списке и археологи, которые незаконно проводили раскопки в Крыму, — приводит агентство слова министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Вадима Черныша.

Напомним, среди самых интересных археологических находок на полуострове только в 2018 году — античная статуя IV века до нашей эры и некрополь поздних скифов. В 2017 году в Крыму нашли в том числе усадьбу времён Римской империи и алтарь спартанцев III столетия до нашей эры.

Как ранее писал Лайф, Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил дополнительные санкции против российских компаний, бизнесменов, политиков, депутатов, а также сотрудников силовых структур.