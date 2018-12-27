Бастовавшим рабочим петербургского метро выдали зарплаты на 60 млн рублей

Часть строителей петербургского метро, которые с осени ждали зарплату, наконец, получили деньги, сказал журналистам вице-губернатор города Николай Бондаренко.
— На текущий момент выплачено 60 млн рублей, около 100 человек, — сообщил он.
Бондаренко добавил, что в общей сложности рабочим предстоит выплатить 390 млн рублей, а по документам, предоставленным прокуратуре и комиссии по трудовым спорам, сумма может достигнуть 440 млн.
Пока зарплаты получили сотрудники компаний "СМУ-11 Метрострой", "Семнадцатое управление Метрострой" и "Управление-15 Метрострой".
Как ранее писал Лайф, около 30 рабочих устроили голодовку в шахте петербургского метро, требуя погашения долгов по зарплате. Забастовка завершилась после того, как метростроевцам пообещали на следующий день выдать деньги сразу за два месяца.
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