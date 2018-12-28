В США назвали причину смерти гватемальского мальчика-мигранта

Однако для установления точной причины гибели необходимо провести дополнительные исследования.

Причиной смерти восьмилетнего мальчика из Гватемалы в месте содержания нелегальных мигрантов в США стал грипп. Об этом говорится в заявлении Университета медицинских наук штата Нью-Мексико.

— Офис судмедэксперта штата Нью-Мексико провёл вскрытие Фелипе Гомеса-Алонсо. Анализ мазков, взятых из носа и лёгких, дал положительный результат на грипп B, — указано в сообщении.

При этом отмечается, что для выяснения точной причины смерти необходимо проведение дополнительных исследований. Любопытно, что в больнице, куда доставили мальчика, у него диагностировали обычную простуду и прописали антибиотики. При этом ему не были сделаны необходимые анализы.

Ранее Лайф сообщал, что в США за месяц скончался второй ребёнок-мигрант из Гватемалы. До этого в декабре стало известно о смерти семилетней девочки из Гватемалы, которая скончалась от обезвоживания, истощения и шока после долгого пути в Соединённые Штаты, который она проделала вместе с отцом.