Украина сняла запрет на въезд мужчинам из России

При этом украинские пограничники будут проверять цели визита россиян в их страну.

Украина сняла запрет на въезд мужчин из России от 16 до 60 лет. Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы страны Олег Слободян.

Сейчас, по его словам, особое внимание пограничники уделяют въезжающим на Украину гражданам 70 стран из перечня миграционного риска, где "Россия на первом месте".

— Запрет на въезд мужчинам из РФ снят. Но Госпогранслужба продолжает проводить контроль второй линии со всеми гражданами России, уточняя цель их визита на Украину, — уточнил пресс-секретарь в интервью изданию "ГОРДОН".

Изначально въезд для российских мужчин был запрещён из-за военного положения, которое объявили в десяти областях Украины. Однако, когда его срок истёк, СНБО страны продлил запрет.