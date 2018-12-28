Госпогранслужба Украины заявила об усиленном контроле за российскими женщинами

В Госпогранслужбе Украины заявили, что взяли под усиленный контроль въезжающих в страну российских женщин. Об этом заявил пресс-секретарь пограничников Олег Слободян.

— Конечно, в центре нашего внимания — граждане России, которые могут участвовать в дестабилизационной антиукраинской деятельности. Тем не менее пограничному контролю второй линии также подвергаются и женщины, поскольку и они могут работать по заданиям спецслужб РФ, — написал Слободян в "Фейсбуке".

Ранее Слободян заявил, что на Украине снят запрет на въезд мужчинам из РФ, который был введён вместе с военным положением. Однако позже Госпогранслужба страны опровергла эту информацию.