Число погибших при сходе лавины в Хабаровском крае возросло до двух

Число погибших при сходе лавины в Николаевском районе Хабаровского края увеличилось до двух — один их спасённых скончался в больнице. Об этом ТАСС сообщил представитель золотодобывающего предприятия, около которого произошло ЧП.
Состояние шестерых пострадавших удовлетворительное.
Напомним, утром 29 декабря в посёлке Многовершинный Хабаровского края сошло несколько снежных лавин. По уточнённым данным, под снегом оказалось 10 человек. Семерых из них вытащили из-под завалов (позже один скончался), один найден погибшим, поиски двоих продолжаются.
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