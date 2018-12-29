Число погибших при сходе лавины в Хабаровском крае возросло до двух

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Число погибших при сходе лавины в Хабаровском крае возросло до двух

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Фото: ГУ МЧС Тыва

Число погибших при сходе лавины в Николаевском районе Хабаровского края увеличилось до двух — один их спасённых скончался в больнице. Об этом ТАСС сообщил представитель золотодобывающего предприятия, около которого произошло ЧП.

Состояние шестерых пострадавших удовлетворительное.

Напомним, утром 29 декабря в посёлке Многовершинный Хабаровского края сошло несколько снежных лавин. По уточнённым данным, под снегом оказалось 10 человек. Семерых из них вытащили из-под завалов (позже один скончался), один найден погибшим, поиски двоих продолжаются.

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