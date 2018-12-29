В Хабаровском крае уточнили количество сошедших лавин

Последнюю удалось расчистить при помощи тяжёлой техники и лопат, что позволило добраться до места схода первых двух.

Сход снега на группу людей в Хабаровском крае был вызван тремя лавинами, одна из которых перекрыла дорогу группе спасателей. Об этом журналистам рассказал руководитель комиссии по ЧС, заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

Он уточнил, что в 05:10 по местному времени (22:10 мск) пропала связь с компрессорной установкой, где находился один человек. На место отправилась команда спасателей, чтобы выяснить что произошло.

— На них сошла вторая лавина. В связи с тем, что эта команда не вышла на связь, группа горно-спасательного отряда отправилась им на помощь, но сошла третья лавина, которая перекрыла этой группе спасателей дорогу, — отметил Литвинчук.

Руководитель комиссии по ЧС также подчеркнул, что вторая группа спасателей находилась в двух километрах от места происшествия, а последнюю из сошедших лавин смогла расчистить при помощи тяжёлой техники и лопат, что позволило добраться до места схода первых двух.

Напомним, утром 29 декабря в посёлке Многовершинный Хабаровского края сошло несколько снежных лавин. По уточнённым данным, под снегом оказалось 10 человек. В результате удара стихии погибли два человека.