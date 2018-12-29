Найден живым. В Хабаровском крае спасли последнего пострадавшего от схода лавины

Таким образом, жертвами стихии стали два человека. Ещё столько же находятся в тяжёлом состоянии.

Спасатели извлекли из-под снега последнего пострадавшего при сходе лавины в Хабаровском крае. Это ещё один работник горнодобывающего предприятия в посёлке Многовершинный. Мужчина жив, но, по данным LifeShot, его состояние оценивается как тяжёлое.

Напомним, что, по последним данным, 29 декабря в Хабаровском крае сошло сразу три лавины. События развивались следующим образом: сначала пришло сообщение о лавине, которая сошла на компрессорную станцию, где был один человек. На место выдвинулись десять спасателей золотодобывающего предприятия, и сошла ещё одна лавина. Вскоре после этого произошёл и третий сход. В результате удара стихии погибли два человека.