Возбуждено дело по факту незаконной охоты с губернатором Иркутской области

У группы людей не было необходимых разрешительных документов на отстрел медведя и других животных.

Прокуратура Иркутской области возбудила уголовное дело по факту незаконной охоты, в которой мог принимать участие губернатор региона Сергей Левченко. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Установлено, что 5 января 2017 года группа лиц осуществила незаконную охоту, в ходе которой им удалось добыть медведя и других диких животных. При этом необходимых разрешительных документов для её ведения у них не было. Кроме того, неизвестными был нарушен приказ о сроках охоты. Действия злоумышленников нанесли ущерб в размере 90 тысяч рублей.

В итоге по результатам проверки было возбуждено уголовное дело по статье незаконная охота. Следствие проверяет факт причастности к преступлению главы Иркутской области.

Напомним, ранее в Сети появилась видеозапись охоты, на которой губернатор застрелил спящего медведя. Затем уже мёртвое животное выволокли из берлоги верёвкой. При этом в пресс-службе губернатора уверяют, что охота состоялась на законных основаниях осенью 2016 года. Полиция проверяет эту информацию.