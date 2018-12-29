Ответные меры. Россия запретила импорт ряда украинских товаров

Россия ввела запрет на ввоз ряда товаров из Украины. Соответствующее распоряжение подписал в субботу премьер-министр Дмитрий Медведев. Он пояснил, что речь идёт об ответных мерах: ранее Киев расширил список ограничений для российской стороны.

Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров. Это – ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины. Подписал соответствующее постановление — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 29 декабря 2018 г.

— Это ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины. Подписал соответствующее постановление, — сообщил Дмитрий Медведев в "Твиттере".

О каких наименованиях товаров идёт речь, пока не известно.

Напомним, что СНБО Украины утвердил решение о введении санкций против России 26 декабря. Ограничения вводятся в отношении юридических и физических лиц: российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур. А на следующий день Украина расширила список российских товаров, запрещённых к ввозу.