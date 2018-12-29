Песков: Интеграция Москвы и Минска не должна тревожить членов ЕАЭС

В Кремле напомнили, что интеграционные процессы имеют место быть на территории бывшего Советского Союза.

Интеграция между Москвой и Минском в рамках Союзного государства Россия — Белоруссия не должна тревожить членов Евразийского экономического союза. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Он напомнил, что интеграционные процессы имеют место быть на территории бывшего Советского Союза.

— С одной стороны, более широкая интеграция в рамках СНГ, вы знаете ЕврАзЭс — углубленная уже интеграция, и отдельно вот идёт интеграция по линии Союзного государства Россия — Белоруссия, — отметил Песков, добавив, что членам ЕАЭС не о чем беспокоиться, так как происходит это в интересах всех сторон.

Напомним, 25 декабря лидеры России и Белоруссии провели переговоры в Кремле. Путин и Лукашенко обсудили изменения в области налогообложения нефтегазового сектора, а также совместные действия в области ценообразования на энергоресурсы. Сегодня главы двух стран проводят очередную встречу.

Ранее Дмитрий Песков отметил, что тема интеграции Москвы и Минска не подразумевает присоединения двух стран.