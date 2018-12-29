Не прошло и дня. Украинские силовики нарушили "новогоднее перемирие" в Донбассе

ВСУ открывали огонь из гранатомётов и стрелкового оружия. Таким образом, очередная попытка прекратить огонь в регионе была сорвана уже через 16 часов.

Власти ЛНР обвинили Киев в нарушении "рождественского перемирия", которое стороны заключили с 29 декабря. Обстрелу подверглись районы близ населённого пункта Новотошковское.

— В 16 часов 20 минут был открыт огонь из гранатомётов и стрелкового оружия по позициям Народной милиции ЛНР с направления населённого пункта Новотошковское по району населённого пункта Донецкий, — говорится в сообщении Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ЛНР.

Как уже сообщал Лайф, это перемирие — уже пятое в уходящем году. До него были "весеннее", "пасхальное", "хлебное" (на время уборки урожая) и "школьное". А в общей сложности за годы конфликта прекратить огонь в регионе пытались уже 20 раз.

Напомним, что российский МИД не исключает, что украинская армия перейдёт к полномасштабным боевым действиям в Донбассе уже в ближайшие дни. Речь может идти в том числе о провокациях с применением химического оружия.