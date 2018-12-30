Трамп назвал демократов ответственными за гибель детей на границе США

Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за гибель детей на мексикано-американской границе на демократов, которые выступают против строительства стены между Мексикой и США.

— Любая смерть детей или других лиц на границе точно является виной демократов и их жалкой иммиграционной политики, которая позволяет людям думать, что они могут въехать в нашу страну нелегально. Они не могут. Если бы у нас была стена, они бы даже не пытались! Двое детей, о которых идёт речь, были очень больны перед тем, как их передали Пограничной службе США. Отец маленькой девочки говорит, что их вины не было, а сам не давал ей воды несколько дней, — написал американский лидер в "Твиттере".

Он ещё раз заявил, что на границе необходима стена, которая позволит покончить с несчастными случаями, происходящими с нелегальными мигрантами.

Напомним, в декабре в США в лагерях содержания нелегальных мигрантов скончались два ребёнка из Гватемалы. Девочка умерла от обезвоживания, истощения и шока, а мальчик — от гриппа.