Трагедия в мельчайших деталях. "Гигарама" показала руины дома в Магнитогорске

Торчащие провода, цветы на подоконниках и разбитая мебель — только часть из того, что позволяет рассмотреть суперразрешение панорамы.

Благодаря уникальной технологии проекта "Гигарама" место гибели жителей многоэтажки в Магнитогорске можно разглядеть в мельчайших деталях. На интерактивной карте видны полуразрушенные квартиры, включая даже мебель.

Торчащие провода, цветы на подоконниках, разбитая мебель, горящий в некоторых квартирах свет — только часть из того, что позволяет рассмотреть суперразрешение панорамы (более 20 млн пикселей). А интегрированный в интерактивную карту снапшот поможет найти на ней любой фрагмент, сделать снимок и опубликовать его в любой из социальных сетей.

Напомним, утром 31 декабря в десятиэтажном доме 164 на улице Карла Маркса в Магнитогорске произошёл взрыв бытового газа. Он повлёк обрушение одного из подъездов высотки. В зоне ЧП проживало 120 человек. На данный момент из-под завалов извлекли тела восьми погибших, шесть живых людей, судьба 35 жильцов до сих пор остаётся неизвестной. Последним под обломками нашли 11-месячного младенца.