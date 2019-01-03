"Мог гораздо больше". Лолита прокомментировала смерть Криса Кельми

Российская певица Лолита Милявская прокомментировала смерть известного исполнителя Криса Кельми.

По мнению Лолиты, Кельми был одним из гениев и мог при жизни добиться большего.

— Ты мог гораздо больше. Давайте все споём сегодня песню "Замыкая круг". Наверное, это лучшее, что можно будет сегодня сделать для Криса. Прощай, брат, — заявила Лолита в опубликованном в "Инстаграме" видеоролике.

Напомним, звезда 90-х Крис Кельми скончался 1 января в своём доме в Подмосковье. По предварительной информации, у исполнителя могло остановиться сердце из-за злоупотребления алкоголем.

Также продюсер Евгений Фридлянд рассказал, что Кельми "в последние 20 лет настойчиво себя убивал".