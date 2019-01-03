СМИ: Задержанный в Москве американец является гражданином Канады

Американец Пол Уилан, задержанный в Москве по подозрению в шпионаже, является гражданином Канады. Об этом сообщил телеканал "Си-Би-Си" со ссылкой на МИД страны.

— В консульстве осведомлены о том, что в России задержан гражданин Канады. Согласно закону о неприкосновенности личной жизни другую информацию мы сообщить не можем, — рассказал представитель ведомства.

Телеканал отмечает, что Уилан родился в Оттаве в 1970 году, однако вскоре переехал в Штаты. В то же время брат задержанного не смог подтвердить канадское гражданство Уилана.

Напомним, мужчину задержали в Москве 28 ноября "при проведении шпионской акции". Известно, что Уилан служил в морской пехоте США, однако в 2008 году был уволен из ВС за воровство. Ранее Лайф сообщал, что задержанного уже посетил американский посол в РФ Джон Хантсман.