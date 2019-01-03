Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске возросло до 37

Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске возросло до 37 человек.
— Пол последнего извлечённого из-под завалов не определён, — рассказали ТАСС в пресс-службе МЧС.
При этом судьба ещё четверых человек по-прежнему остаётся неизвестной.
Напомним, трагедия в Магнитогорске случилась 31 декабря. В Сети появились кадры разрушенного жилого дома, снятые с дрона.
Также сообщалось, что форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин вышел на лёд в коньках с надписями "Магнитогорск всегда в моём сердце" и "Магнитогорск, мы с тобой", чтобы поддержать пострадавших земляков.
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