Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске возросло до 37

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Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске возросло до 37

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Фото: © МЧС РФ

Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске возросло до 37 человек.

— Пол последнего извлечённого из-под завалов не определён, — рассказали ТАСС в пресс-службе МЧС.

При этом судьба ещё четверых человек по-прежнему остаётся неизвестной.

Напомним, трагедия в Магнитогорске случилась 31 декабря. В Сети появились кадры разрушенного жилого дома, снятые с дрона.

Также сообщалось, что форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин вышел на лёд в коньках с надписями "Магнитогорск всегда в моём сердце" и "Магнитогорск, мы с тобой", чтобы поддержать пострадавших земляков.

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