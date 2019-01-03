Тела 22 погибших опознали в Магнитогорске

Опознаны тела 22 погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске, в том числе трёх детей. Об этом сообщает РИА "Новости".

Напомним, всего погибло 37 человек. Судьба ещё четверых остаётся неизвестной. По предварительной информации, среди них детей нет.

Лайф писал, что правительство региона выплатит денежные компенсации семьям погибших и пострадавшим. При этом неравнодушные россияне перевели на счёт для пожертвований более семи миллионов рублей.

В Сети также появились кадры разрушенного дома, снятые с дрона.