Помпео заявил, что Россия пока не вернулась к соблюдению ДРСМД

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия якобы до сих пор не вернулась к исполнению своих обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

— К сожалению, россияне к настоящему моменту не предприняли никаких мер для соблюдения соглашения, как и в последние четыре или пять лет, — рассказал Помпео в интервью изданию Newsmax.

Напомним, в декабре 2018 года США дали РФ 60 дней на "возвращение к исполнению своих обязательств по ДРСМД". В российском МИДе ответили, что Россия соблюдает все положения договора.