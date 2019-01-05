Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла высотой 1,5 километра

На курильском острове Парамушир зафиксировали первый в наступившем году выброс пепла, сообщили в региональном ГУ МЧС РФ. Столб поднялся на высоту примерно полтора километра.

Ветер понёс пепел к юго-востоку, то есть в сторону Северо-Курильска, расположенного в семи километрах от вулкана. Притом на семь километров и растянулся шлейф.

Пока, по данным спасателей, пеплопада в городе не наблюдают, запаха сероводорода тоже нет.

Эбеко — один из самых активных вулканов на Курилах, за последний год извержения происходили больше десятка раз. В ноябре 2018 года столбы пепла поднимались сначала на три километра, затем на четыре с половиной.