Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла высотой 1,5 километра

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Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла высотой 1,5 километра

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Фото: © Pixabay/Pexels

На курильском острове Парамушир зафиксировали первый в наступившем году выброс пепла, сообщили в региональном ГУ МЧС РФ. Столб поднялся на высоту примерно полтора километра.

Ветер понёс пепел к юго-востоку, то есть в сторону Северо-Курильска, расположенного в семи километрах от вулкана. Притом на семь километров и растянулся шлейф.

Пока, по данным спасателей, пеплопада в городе не наблюдают, запаха сероводорода тоже нет.

Эбеко — один из самых активных вулканов на Курилах, за последний год извержения происходили больше десятка раз. В ноябре 2018 года столбы пепла поднимались сначала на три километра, затем на четыре с половиной.

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