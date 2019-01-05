Есть улучшения! Спасённый в Магнитогорске младенец начал дышать самостоятельно

Состояние мальчика оценивается как стабильное. Врачи продолжают наблюдать за здоровьем малыша в круглосуточном режиме.

Хорошие новости приходят этим утром из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля, где под пристальным вниманием врачей проходит реабилитацию маленький Ваня, найденный под завалами в Магнитогорске. Одиннадцатимесячный мальчик начал дышать самостоятельно, теперь его состояние оценивается как стабильное.

— За прошедшие сутки ребёнку успешно произведена экстубация, он перешёл на самостоятельное дыхание при кислородной поддержке, — приводит РИА "Новости" сообщение Минздрава.

Напомним, маленький Ваня был найден спасателями под завалами подъезда жилого дома в Магнитогорске, где 31 декабря произошёл взрыв. Малыш помог спасателям себя отыскать — громко плакал.

2 января мальчика навестила глава Минздрава Вероника Скворцова. Она назвала счастьем, что мозг малыша абсолютно сохранён.