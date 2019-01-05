Аршавин развёлся с женой после вечеринки с двумя моделями

По крайней мере, об этом журналистам рассказала сама Алиса Казмина, которая родила футболисту дочь.

Российский футболист Андрей Аршавин развёлся со своей супругой Алисой после скандальной вечеринки с девушками-моделями, которых он катал на лошадях. Об этом журналистам издания "Стархит" рассказала бывшая жена спортсмена.

— Мы с Андреем давно развелись, — заявила Алиса, отказавшись сообщать другие подробности.

Напомним, в середине декабря СМИ сообщили о вечеринке Аршавина с двумя симпатичными девушками. Очевидцы рассказывают, что футболист вышел из стриптиз-клуба и решил покататься на лошадях по ночному городу. При этом, по их данным, Аршавин отказался оплачивать полную стоимость конной прогулки и отдал всего тысячу рублей. Позже в Сети появилось видео очередных похождений футболиста. Кроме того, пользователи соцсетей выяснили имя очередной любовницы Аршавина, которая была с ним во время пьяной прогулки на конях. Как уже сообщал Лайф, ею стала стюардесса, и очень горячая.

К слову, брак четы Аршавиных в последнее время часто оказывался на волоске. В октябре 2017 года жена ушла от футболиста из-за измены, однако спустя несколько месяцев простила его. Позже Лайф писал, что на супругу футболиста заведено уголовное дело по трём статьям за угрозы в адрес казахстанской модели Ольги Семёновой. Год назад женщина очень бурно отреагировала на видеоролик, размещённый в Сети, где футболист в клубе обнимает модель за талию. Алиса пригрозила Семёновой "отрезать пальцы" и "подбросить наркотики", представляясь майором ФСБ.