"За заслуги". Порошенко вручил орден патриарху Варфоломею

Президент Украины Пётр Порошенко наградил Константинопольского патриарха Варфоломея орденом "За заслуги" I степени, сообщается на официальном сайте главы государства.
Как сказано на портале, глава Вселенской церкви не только помог автокефальной церкви, но и повысил авторитет православия в мире.
В ответ патриарх Варфоломей вручил Порошенко крест Панагия Паммакаристос.
Как ранее писал Лайф, патриарх Варфоломей в Стамбуле подписал томос об автокефалии для "новой церкви" на Украине. После этого украинский президент пригласил его в Киев.
В пресс-службе "новой церкви" сообщили, что в рождественском богослужении в Андреевской церкви в Киеве 7 января примут участие представители патриарха.
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