"За заслуги". Порошенко вручил орден патриарху Варфоломею

Так украинский лидер поблагодарил константинопольского владыку за помощь в создании "новой церкви".

Президент Украины Пётр Порошенко наградил Константинопольского патриарха Варфоломея орденом "За заслуги" I степени, сообщается на официальном сайте главы государства.

Как сказано на портале, глава Вселенской церкви не только помог автокефальной церкви, но и повысил авторитет православия в мире.

В ответ патриарх Варфоломей вручил Порошенко крест Панагия Паммакаристос.

Как ранее писал Лайф, патриарх Варфоломей в Стамбуле подписал томос об автокефалии для "новой церкви" на Украине. После этого украинский президент пригласил его в Киев.

В пресс-службе "новой церкви" сообщили, что в рождественском богослужении в Андреевской церкви в Киеве 7 января примут участие представители патриарха.