Представители Варфоломея проведут службу в Андреевской церкви в Киеве 7 января

Один из архитектурных символов украинской столицы был передан в пользование Константинопольскому патриарху ещё в ноябре.

Экзарх Вселенского патриархата епископ Иларион (Рудник) проведёт первую литургию в Андреевской церкви в Рождество Христово — 7 января. Об этом сообщает пресс-служба украинской "новой церкви".

— Это первое богослужение в Ставропигии — представительстве Вселенского патриарха Варфоломея в Киеве — после предоставления Православной церкви Украины томоса об автокефалии, — говорится в сообщении.

Андреевская церковь — один из архитектурных символов Киева — была построена в честь апостола Андрея Первозванного по проекту архитектора Бартоломео Растрелли в 1754 году. А 7 ноября украинский президент Пётр Порошенко подписал указ, согласно которому Андреевская церковь передаётся в "безвозмездное постоянное пользование" Константинополю.

Ранее сообщалось, что украинские власти намерены передать Константинопольскому патриарху Варфоломею более десяти храмов и монастырей, находящихся на территории страны.

Напомним, сегодня патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии (независимости) украинской "новой церкви". Церемония состоялась в Стамбуле, куда съехался весь политический истеблишмент страны.