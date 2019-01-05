Двое туристов-экстремалов погибли в сочинских горах

Трагический инцидент произошёл на горнолыжной трассе в Сочи, которая была закрыта из-за угрозы схода лавины. Тем не менее трое лыжников-экстремалов пренебрегли правилами безопасности и устроили катание, спровоцировав стихию.

По данным телеграм-канала LifeShot, двое любителей неоправданного риска оказались под снегом, третий вызвал спасателей. Туристов извлекли из-под снега, но спасти их не удалось. Личности погибших пока не установлены.

Напомним, режим лавинной опасности сегодня действует и в Крыму. Спасатели и синоптики призывали крымчан и гостей полуострова отказаться от поездок в горы. А буквально с утра на плато горы Ай-Петри расчистили дорогу в горах, где из-за снега были заблокированы 300 человек.