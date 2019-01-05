"Желаю больших побед". Футболист Самедов покинул "Спартак"

Футбольный клуб расстался с игроком по обоюдному согласию. Таким образом, воспитанник "Спартака" после возвращения в родной ФК играл в его составе чуть меньше двух лет.

Полузащитник Александр Самедов расторг контракт со "Спартаком", сообщили в пресс-службе клуба. Отмечается, что они перестали сотрудничать по взаимному согласию.

Футболист поблагодарил руководство клуба и пожелал команде больших побед.

— Это мой родной дом, и я всегда буду об этом помнить, — подчеркнул спортсмен.

Он также сказал "огромное спасибо" фанатам, которые поддержали его в январе 2017 года, когда Самедов вернулся в свой клуб после многолетнего отсутствия.

Самедов — воспитанник "Спартака", в его составе дебютировал в 2002 году. Однако спустя три года ушёл в "Локомотив", позже играл за "Динамо" и ФК "Москва". К красно-белым полузащитник вернулся лишь через 12 лет и вскоре завоевал титул чемпиона России и выиграл Суперкубок страны.

Как ранее писал Лайф, футбольный клуб планирует за эту зиму расстаться ещё с пятью футболистами, на которых не рассчитывает во второй части сезона.