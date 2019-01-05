Тимошенко сочла томос для "новой церкви" стимулом к единству Украины

День обретения автокефалии политик назвала одним из самых светлых в национальной истории Незалежной.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко приветствует подписание Константинопольским патриархом Варфоломеем томоса об автокефалии украинской "новой церкви". Об этом она написала на своей странице в "Фейсбуке". По мнению Тимошенко, это большой и светлый день в национальной истории Незалежной, а люди, выражающие недовольство "церковной пропагандой" в светском государстве, просто многого не понимают, считает она.

— Здесь мы имеем дело не только с церковной политикой, не только с верой и не только с православными таинствами. Томос — это маркер. Это символ духовной идентификации нации и огромный стимул к единству Украины, — написала лидер "Батькивщины".

Ранее в субботу патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии (независимости) украинской "новой церкви". Церемония состоялась в Стамбуле, куда съехался весь политический истеблишмент страны. Официальный Киев называет это событие историческим и судьбоносным, сравнивая с большим праздником. А вот каноническая украинская церковь считает, что это приведёт к большему расколу в стране.