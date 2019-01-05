Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой под Пензой

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Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой под Пензой

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Фото : © Пресс-служба регионального МЧС 

Серьёзная авария произошла на трассе "Урал" в Нижнеломовском районе, у села Вирга. Там по не выясненным пока причинам столкнулись грузовой автомобиль с полуприцепом Volvo и Hyundai Elantra. Водитель легковушки и три его пассажира, в том числе ребёнок, погибли на месте. Водитель большегруза получил травмы и был госпитализирован.

На месте работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют причины и обстоятельства аварии.

Отметим, что за сегодняшний день это уже не первое ДТП с большим количеством жертв. Так, в Удмуртии пять человек погибли при столкновении легковушки с КамАЗом, а в Самарской области три человека погибли в ДТП с участием фуры.

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