Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой под Пензой

Серьёзная авария произошла на трассе "Урал" в Нижнеломовском районе, у села Вирга. Там по не выясненным пока причинам столкнулись грузовой автомобиль с полуприцепом Volvo и Hyundai Elantra. Водитель легковушки и три его пассажира, в том числе ребёнок, погибли на месте. Водитель большегруза получил травмы и был госпитализирован.

На месте работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют причины и обстоятельства аварии.

Отметим, что за сегодняшний день это уже не первое ДТП с большим количеством жертв. Так, в Удмуртии пять человек погибли при столкновении легковушки с КамАЗом, а в Самарской области три человека погибли в ДТП с участием фуры.