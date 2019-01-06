"Следи за базаром". Милонов зачитал рэп про запрет рэпа

Депутат признался, что хочет видеть баттлы, но призвал рэперов не петь "про геев или наркоманов".

Депутат Государственной думы Виталий Милонов спел рэп на злободневную тему — по поводу давления на рэперов. Композиция "Я буду петь свою музыку" опубликована на YouTube.

— Опять этих рэперов щемят! Надо пойти разобраться, — говорит депутат в начале видео.

Затем Милонов уверяет, что не хочет быть "позёром или пропагандистом", но против того, чтобы запрещали артистов.

— Не хочу видеть ксивы, я хочу видеть баттлы. Если хотите запретить, я хочу видеть факты, — читает Милонов. — Не хочу рэп про геев или про наркоманов. Дальше пой свою музыку, но следи за базаром.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал с осторожностью относиться к запретам молодёжных концертов.

Напомним также, что ранее телеведущий Дмитрий Киселёв зачитал рэп об итогах 2018 года.