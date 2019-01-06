Варфоломей передал украинской "новой Церкви" документ о независимости

Таким образом, Стамбул и Киев уладили последнюю "формальность". Украинские раскольники получили томос и везут свиток на родину.

Константинопольский патриарх Варфоломей передал представителям официального Киева документ о независимости новой церковной структуры. Церемонию транслировал местный телеканал "Прямой".

После утренней молитвы в патриаршем храме Стамбула Варфоломей вручил посох и текст томоса об автокефалии главе украинской "новой Церкви" Епифанию Думенко.

Протягом понад тисячі років береглася і множилася київська християнська традиція. Сьогодні наша православна церква готова до самостійного буття.

Український народ дякує Господу. Те, що сталося – справжнє диво, яким ми завдячуємо волі Творця. pic.twitter.com/9awyqixvdI — Петро Порошенко (@poroshenko) 6 января 2019 г.

На богослужении и последующей за ним церемонии вновь присутствовала вся политическая верхушка Незалежной во главе с Петром Порошенко. Он назвал томос настоящим чудом, которому украинский народ, по его словам, обязан "воле Творца".

— На протяжении более тысячи лет хранилась и множилось киевская — христианская традиция. Сегодня наша Православная церковь готова к самостоятельной жизни, — написал он в своём "твиттере".

Напомним, что 5 января патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии. Официальный Киев называет это событие историческим и судьбоносным, сравнивая с большим праздником. А вот каноническая Украинская церковь считает, что это приведёт к большему расколу в стране.