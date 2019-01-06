Король Малайзии отрёкся от престола после женитьбы на "мисс Москва"

Стоит отметить, что корона в этой стране не передаётся по наследству — её нового обладателя выбирают каждые пять лет. Однако срок правления Мухаммада должен был закончиться лишь в 2022 году.

Король Малайзии Мухаммад V неожиданно отрёкся от престола. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на распространённое в воскресенье заявление королевского дворца.

— Его Величество направил официальное письмо об отречении от престола в соответствии с установленными правилами, — цитирует текст отречения ТАСС.

Причины, по которым Мухаммад V отказался от трона, не называются.

Напомним, что в ноябре прошлого года стало известно о свадьбе Его Величества с россиянкой Оксаной Воеводиной. 25-летняя модель в 2015 году завоевала титул "Мисс Москва". Роскошную свадьбу устроили в подмосковной Барвихе, правда, застолье проходило без алкоголя, а вся еда была халяльной. Ради новой жизни российская модель сменила имя — на родине супруга её стали звать Риханой.

В конце года сообщалось, что молодожёны отправились в немецкую клинику, чтобы завести ребёнка. СМИ писали, что у 49-летнего монарха, который прежде уже был женат, до сих пор нет наследника, поэтому он всерьёз озаботился этим вопросом.