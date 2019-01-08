В Германии снова сломался правительственный самолёт

В Германии произошёл второй за последние месяцы сбой в работе правительственных самолётов. Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Герд Мюллер вынужден внести коррективы в программу своего турне по странам южной Африки в связи с поломкой лайнера, сообщает DW.
7 января у сверхдальнемагистрального Global 5000 возникли неполадки с правым двигателем.
Напомним, в ноябре самолёт с канцлером ФРГ на борту совершил экстренную посадку по пути в Аргентину на саммит G20. Причиной посадки стали неполадки с проводкой. Из-за этого Ангела Меркель продолжила путь обычным рейсом и опоздала на первый день саммита. После этого стало известно, что власти Германии собираются купить новый правительственный самолёт.
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