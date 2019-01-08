Путин рассказал, как не смог попасть в Эрмитаж

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Путин рассказал, как не смог попасть в Эрмитаж

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Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Одновременно с этим глава государства подчеркнул важность создания в регионах филиалов крупных культурных учреждений.

Президент России Владимир Путин, находясь в Калининграде, рассказал, что в понедельник, 7 января, не смог попасть в Эрмитаж в Санкт-Петербурге — в этот день музей был закрыт.

— Хотел вчера сходить в Эрмитаж, а мне говорят: "Эрмитаж закрыт". Был бы филиал в Калининграде, сходил бы, — сказал Путин.

Ранее российский лидер ознакомился с проектами культурно-образовательных и музейных комплексов, которые должны появиться во Владивостоке, Севастополе, Кемерове и Калининграде. Путин также потребовал от губернаторов назвать точные сроки создания культурных кластеров в регионах России.

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