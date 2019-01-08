Зеленский попросил украинцев написать ему предвыборную программу

Известный шоумен Владимир Зеленский, который собирается баллотироваться в президенты Украины, предложил жителям Незалежной вместе составить его предвыборную программу.
— Мы напишем её вместе с людьми, всей страной. Потом найдём пути решения всех проблем, а затем воплотим их в жизнь, — заявил Зеленский в видеообращении в "Фейсбуке".
Шоумен отмечает, что жителям Незалежной нужно указать пять главных проблем в стране, которые их больше всего волнуют.
Зеленский подтвердил, что будет баллотироваться в президенты Незалежной. Сделал он это в эфире телеканала "1+1". Ради выступления комика было сдвинуто новогоднее поздравление президента страны Петра Порошенко.
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